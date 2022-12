Elfenbeintasten: Klavier beschlagnahmt

Das Klavier gehörte bis vor wenigen Wochen einem Südtiroler, der es aber im vergangenen Oktober über einen lombardischen Zwischenhändler an einen Mailänder Musiker verkauft hatte. Allerdings ohne die dafür benötigten Papiere. Als der Musiker nun das Klavier ins Ausland transportieren lassen wollte, schritten die CITES-Carabinieri ein.Denn seit Anfang des Jahres ist in der EU ein Gesetzespaket in Kraft, das Importe, Exporte und EU-internen Handel mit dem sogenannten weißen Gold – Elfenbein – sehr stark einschränkt. Und in jedem Fall ein CITES-Zertifikat vorsieht. Für Musikinstrumente gilt zudem das Baujahr 1975 als Grenze. Da das besagte Klavier aber erst 1983 in Deutschland hergestellt wurde und damit „zu jung“ ist und der Verkauf zudem ohne das CITES-Zertifikat über die Bühne ging, schritten die Behörden ein.Die 3 beteiligten Personen wurden indes angezeigt, der Akt liegt bei der Staatsanwaltschaft Brescia. Es drohen bis zu 6 Monate Haft und 150.000 Euro Strafe.