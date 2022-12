Elki Netzwerk: „Familien gemeinsam stärken“

15-jähriges Jubiläum steht bevor

Über die Organisation

Das Elki Netzwerk umfasst mittlerweile 24 Mitgliedsvereine und 18 Außenstellen. Damit erstreckt sich die Elki-Landschaft über ganz Südtirol und ist mit 610 freiwilligen und beruflichen Mitarbeitern für über 5000 Mitgliedsfamilien aktiv. 2022 gab es mit der erstmaligen Ehrung der Elki-Baumeisterinnen und der Herbsttagung als Zukunftswerkstatt besondere Höhepunkte.Die Visionen der Elkis im Jahr 2030 machen Lust auf mehr Gemeinschaft, mehr Familie und stärken alle Beteiligten in ihrem Tun. Die bestehenden als auch die neuen Elkis werden vom Netzwerk in allen Belangen begleitet und bei Bedarf intensiv unterstützt. Im gemeinsamen Einsatz für Familien steht das Spannungsfeld „Zeit, Fürsorge und Arbeit“ immer wieder im Mittelpunkt.„Soziale Beziehungen, Sorgearbeit und Erholung benötigen Zeit. Tätigkeiten wie Kinderbetreuung, Haushalt und Pflege sind Arbeit.“ erklärt die Präsidentin Sandra Moszner.2023 feiert das Netzwerk der Elkis sein 15-jähriges Jubiläum, zudem stehen ordentliche Vorstandswahlen an. „Wir sehen, dass sich die Organisationsarbeit in den Elkis und im Netzwerk zusehends festigt und dass eine gute Basis für Weiterentwicklung gelegt ist“, so Moszner,„Wichtig bleibt die Zusammenarbeit mit den politischen Verantwortungsträgern und die Vernetzung mit andern Diensten, damit sich Familien im Alltag leicht orientieren können und gut in unsere Gesellschaft eingebunden sind.“Auch wenn das Querschnittsthema Familie heute im öffentlichen Diskurs präsenter sei als noch vor wenigen Jahren, sei ein konsequenter und hartnäckiger Einsatz wichtig.„Wir müssen gemeinsam mit anderen Akteuren weiterhin Rahmenbedingungen gestalten, die den unterschiedlichen Familienstrukturen des 21. Jahrhunderts entgegenkommen und die es den Menschen ermöglichen, sich aktiv für Kinder zu entscheiden. Wir sind motiviert, uns für und mit den Familien stark zu machen“, unterstreicht die Netzwerk-Präsidentin.24 Eltern-Kind-Zentren und 18 Außenstellen Südtirols sind im gemeinnützigen Verein Netzwerk der Eltern- Kind-Zentren zusammengeschlossen und organisiert. Das Netzwerk der Eltern-Kind-Zentren ist eine direkte Anlaufstelle für alle Elkis (deren Vorstände, berufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter), bietet einePlattform für Austausch und steht ihnen mit Beratungs-und Serviceleistungen zur Seite.„Außerdem verstehen wir uns als gemeinsames Sprachrohr für die Familien, mit anderen Institutionen, der Politik und der Öffentlichkeit, denn gemeinsam sind Elkis stärker sichtbar und hörbar für die eigenen Belange und jene der Familien.“Das Netzwerk der Elkis ist Teil der Allianz für Familie.