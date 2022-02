EMA: Noch keine stichhaltigen Daten zum Vorteil der vierten Dosis

„Wir haben gesehen, dass andere Untervarianten von Omikron auftauchen, wie die so genannte BA2-Variante, die sich in vielen Ländern ausbreitet. Es ist noch zu früh, um sagen zu können, inwieweit sich diese Variante von Omikron in Bezug auf die Übertragbarkeit und die Umgehung des Immunsystems unterscheidet“, aber sie bleibe eine eng mit Omikron verwandte Form, warnte Marco Cavaleri.

ansa/stol