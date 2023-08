Endlich: Die Sonne kehrt zurück

Das Wochenende ließ in Südtirol wettertechnisch noch zu wünschen übrig. Wolken, Regen und Wind waren örtlich keine Seltenheit. Doch in den kommenden Tagen soll sich dies nun ändern.Bereits am Montag wird es Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge abseits des Alpenhauptkamms überwiegend sonnig. Nur im Norden bleibt es leicht wechselhaft. Ähnlich am Dienstag: Sonne mit ein paar Schleierwolken lautet die Devise.Ab Mittwoch wird es dann nicht nur sonnig, sondern auch wieder wärmer. Die Temperaturen steigen an und erreichen bis zum Wochenende hin erneut über 30 Grad.----------------------------------------------