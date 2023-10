Eppan-Berg: Der Bub ist nicht in Lebensgefahr

„Ein zufällig anwesender bundesdeutscher Urlauber, der Notarzt ist, nahm die Erstversorgung des 4-jährigen Buben vor“, sagt Egon Parisi, der Kommandant der Eppaner Ortspolizei, die gestern die Ermittlungen zum Unfallhergang abschloss.Demnach hatten mehrere Kinder an einer unübersichtlichen Stelle im Bereich einer privaten Hofeinfahrt im Eppaner Ortsteil Eppan-Berg gerade gespielt, als ein Pkw – aus einer Kurve kommend – in den Innenhof einbog.Der heimkommende Vater, der am Steuer des Pkw saß, soll den auf dem Boden liegenden 4-jährigen Sohn erst zu spät gesehen und diesen in der Folge angefahren haben.Der im Urlaub befindliche bundesdeutsche Arzt nahm sofort die Erstversorgung vor, anschließend übernahm der herbeigeeilte Notarzt den Buben. Das schwer verletzte Kind wurde anschließend mit dem Rettungswagen des Weißen Kreuzes in das Krankenhaus von Bozen gefahren. Der Bub war stets ansprechbar.Laut Mitteilung der Sanitätsbehörden ist der Bub nicht in Lebensgefahr. Er wurde gestern vom Bozner Krankenhaus in jenes nach Meran verlegt.