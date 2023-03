Eppan: Traktor kippt mitten auf der Straße um

Auf der Hauptstraße in Eppan, kurz nach der Kreuzung nahe des Radgeschäfts „Sanvit“, ist am Montag um 15 Uhr ein Traktor umgekippt, der von Girlan nach Kaltern unterwegs war.Die Unfallursache ist unklar. Plötzlich habe das Gefährt einen Dreher gemacht, heißt es: Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.Glücklicherweise kamen weder der Traktorfahrer noch andere Personen zu Schaden. Am Traktor selbst entstanden kleinere Schäden; doch war er weiterhin fahrtauglich.Die Freiwillige Feuerwehr Eppan kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Wegen des Unfalls kam es zu einem Stau auf der Überetscher Straße.