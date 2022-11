Erdbeben der Stärke 4,3 in den Marken

Ein weiteres starkes Erdbeben mit einer Stärke von 4,3 wurde um 6.20 Uhr vor der Küste von Pesaro registriert, gefolgt von einem Beben der Stärke 3,2 um 6.23 Uhr.Das Epizentrum des jüngsten Bebens, das auch in Ancona zu spüren war, liegt 10 km tief, 21 km östlich von Fano und 28 km von Pesaro entfernt. Im Vergleich zu den starken Beben vom 9. November (5,5 um 7.07 Uhr und 5,2 um 7.08 Uhr) wurden jedoch keine weiteren Schäden oder Probleme für die Menschen gemeldet.Die Erdbebenkatastrophe in der Region Marken, die in den Provinzen Ancona und Pesaro Urbino Schäden in Höhe von mehreren 10 Millionen Euro verursacht hat, dauert an. Am Samstag wurde um 9.56 Uhr ein ziemlich starkes Beben der Stärke 3,5 registriert. Bislang wurden über 2300 Feuerwehrinspektionen durchgeführt, um die Stabilität und den Zustand der Gebäude zu überprüfen. Damit setzt sich ein seismischer Schwarm seit dem 9. November fort.