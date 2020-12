Erdbeben in Kroatien: Die Caritas hilft

Am Dienstag und am Mittwoch hat in Kroatien die Erde gebebt und dadurch wurden verheerende Schäden angerichtet. Die Nothilfe der Caritas ist bereits angelaufen. Die Südtiroler Caritas hat dafür 10.000 Euro zur Verfügung gestellt.