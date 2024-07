Großeinsatz nach Unwettern im Wipptal – Staatsstraße gesperrt

Mure trifft Straße, Keller stehen unter Wasser

Große Schäden im Raum Freienfeld

Großaufgebot im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren im Wipptal wurden in der Nacht auf den heutigen Freitag wegen starker Regenfälle zu zahlreichen Einsätzen gerufen. Keller wurden geflutet, mehrere Straßen von Muren getroffen.Die SS12 musste zwischen Freienfeld und Sterzing gesperrt werden.Gegen 22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Innerratschings alarmiert, weil mehrere Keller unter Wasser standen.Zudem hatte eine Mure die Straße in der Nähe eines Hotels verlegt und eine zweite Mure war unterhalb der Skipiste niedergegangen und drohte ein Wohnhaus und einen Bauernhof zu treffen.Die Wehrmänner aus Innerratschings wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Ratschings Zug Stange und Zug Mareit bei den Sicherungs- und Aufräumarbeiten unterstützt. Die Straße nach Flading ist wieder befahrbar.Kurze Zeit später wurde die Freiwillige Feuerwehr Ratschings - Zug Gasteig zu einem Murenabgang auf die Landesstraße Ridnaun zwischen Gasteig und Stange gerufen. Die Straße wurde gesichert und für den Verkehr gesperrt und mit Hilfe vom Straßendienst mit schwerem Gerät geräumt. Die Straße ist inzwischen wieder geöffnet worden.Bei einer Kontrollfahrt Richtung Jaufenpass, wurde ein weiterer großer Murenabgang verzeichnet. Die Jaufenpassstraße wurde gesperrt, da die Räumungsarbeiten in den Nachtstunden zu gefährlich waren. Ein Einsatz unterhalb der Kalcheralm wurde von der Feuerwehr Walten übernommen. Auch dort hat sich eine Mure gelöst und ein Auto steckte fest.Im weiteren Verlauf zog das Gewitter weiter Richtung Sterzing/Freienfeld und richtete dort große Schäden an. Die Feuerwehren im Abschnitt Freienfeld – vor allem im Dorf Trens – hatten ab etwa 23 Uhr alle Hände voll zu tun. Insgesamt wurden etwa 65 Einsätze gemeldet.Bei einem Murenabgang auf die Staatsstraße bei der Einfahrt Trens wurde diese stark beschädigt. Die Staatsstraße musste gesperrt werden, der Verkehr wird über die Autobahn A22 von Vahrn nach Sterzing umgeleitet.Rund 50 Wohnhäuser meldeten Wassereintritte in Häuser und Wohnungen. Garage und Keller standen unter Wasser oder waren mit Schlamm und Geröll vermurt. Zudem wurden einige Lager und Fertigungshallen von Firmen stark in Mitleidenschaft gezogen und stehen unter Wasser- und Schlammmassen.Eine Hotelanlage wurde von einer Mure getroffen, die große Schäden verursacht hat. Keller, Heizraum, Wellnessbereich, Küche, Speißesaal und Magazin wurden mit Geröll und Schlamm verunreinigt.Zudem wurde die Unterführung Richtung Stilfes überflutet und daher gesperrt.Zeitgleich wurde ein weiterer Einsatz von der Feuerwehr Wiesen in Tulfer abgewickelt, wo ebenso eine Mure die Zufahrtsstraße und einen Hof verlegt hatte. Die Landesstraße Richtung Pfitsch wurde vorübergehend gesperrt.Der Betreuungszug vom Zivilschutz wurde für die Verpflegung der Einsatzmannschaften aktiviert. Es stehen mehrere Streifenwagen der Carabinieri und der Polizei im Einsatz . Der Straßendienst der Provinz Bozen beteiligt sich bei den Aufräumarbeiten. Wildbachverbauung, Landesgeologen und Zivilschutzämter wurden verständigt.Zur Unterstützung der Feuerwehr Trens wurden zudem die Feuerwehren Sterzing, Elzenbaum, Stilfes, Mauls, Mittewald und Ratschings - Zug Gasteig alarmiert. Die Berufsfeuerwehr wurde ebenso angefordert und ist mit schwerem Gerät am Unglücksort im Einsatz .Insgesamt sind etwa 150 Einsatzkräfte an den verschiedenen Einsatzstellen mit Arbeiten beschäftigt. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich noch den ganzen Tag andauern. Die restlichen Feuerwehren des Bezirk Wipptal wurden in den Morgenstunden zur Unterstützung gerufen.