Erdüberlastungstag: Mit heute ist unsere Erde aufgebraucht

Somit rutscht die Erde auf dem imaginären Umweltkonto heute wieder in die roten Zahlen. Von heute an werden weltweit mehr natürliche Ressourcen verbraucht als bis Ende des Jahres nachwachsen können. Der weltweite „Earth Overshoot Day“ fiel im vergangenen Jahr 2021 auf den 29. Juli, vor 20 Jahren lag er noch im Oktober. Der Tag wird vom Global Footprint Network errechnet und verdeutlicht die ökologischen Grenzen des Planeten. Um ihren Ressourcenbedarf nachhaltig zu decken, bräuchte die Weltbevölkerung rechnerisch rund 1,75 Planeten. Würden alle Länder so haushalten wie Italien, wären fast 3 Erden nötig.Um zu informieren und zu sensibilisieren, hat die OEW Mitte Mai 2 Wochen lang gemeinsam mit rund 25 Gruppen, 6 Oberschulen, 4 Mittelschulen und 9 Grundschulen in ganz Südtirol Aktionen rund um den Erdüberlastungstag veranstaltet. Es ging um das Konsumverhalten und den Ressourcenverbrauch, außerdem wurden den Beteiligten praktische Handlungsalternativen für den Alltag mit auf den Weg gegeben.„Der frühe Termin des Erdüberlastungstages zeigt, wie sehr wir über dem Limit leben und wie gnadenlos wir unsere Ökosysteme ausbeuten“, sagt Julia Stofner, Verantwortliche für den Bereich „Bewusster Leben“ in der OEW. Zuversichtlich stimme sie dagegen die wachsende Sensibilität für diese Thematik in der Bevölkerung.