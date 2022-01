Erich Tasser ist neuer Generalsekretär in Brixen

Erich Tasser konnte sich im offiziellen Wettbewerb im September 2021 gegen 6 Mitbewerber durchsetzen. Er war zuletzt Generalsekretär in St. Lorenzen und zuvor in Sexten. Er greift insgesamt auf mehr als eine 20-jährige Berufserfahrung zurück. Er absolvierte ein Politikwissenschafts- und ein Jurastudium an der Universität Innsbruck.Brixen sei ihm aus seinen Studienjahren am Vinzentinum sehr gut bekannt, teilt die Gemeinde Brixen in einer Aussendung mit. „In Brixen habe ich mich schon als Jugendlicher sehr wohl gefühlt. Es bedeutet mir viel, nun meinen aktiven Beitrag in der Gemeinde leisten zu dürfen. Es ist für mich eine äußerst interessante Herausforderung und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister Peter Brunner und dem Stadtrat sowie dem Gemeinderat, aber natürlich auch mit der gesamten Gemeindeverwaltung“, sagt Tasser zum Amtsantritt.

