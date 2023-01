Erinnerungen an Papst Benedikt: Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos

Auch Südtirol war „ein wenig Papst“, als Kardinal Joseph Ratzinger am 19. April 2005 zum Oberhaupt der Weltkirche gewählt wurde. In seiner Familie wurde die Erinnerungen an die Tiroler Wurzeln gepflegt, als Erzbischof und Kardinal besuchte er regelmäßig Brixen – und sogar als Papst setzte er diese Tradition fort.Seit 1967 besuchte er immer wieder unser Land; als Kardinal verbrachte er 10 Urlaube in Brixen, das elfte Mal kam er im Jahr 2008 als Papst.STOL sucht die schönsten Fotos der Südtiroler mit Papst Benedikt XVI. Schicken Sie Ihre persönlichen Schnappschüsse an [email protected]