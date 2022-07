Ermittlungen gegen 2 Personen nach Bootsunglück vor toskanischer Küste

Ein Motorboot prallte mit einer Segeljacht zusammen. In der Folge verlor eine Person ihr Leben, 4 weitere mussten im Krankenhaus behandelt werden. Eine Person gilt als vermisst.Insgesamt sollen rund 10 Menschen in den Unfall verwickelt gewesen sein. Sie wurden teils mit einem Rettungshubschrauber von der Feuerwehr geborgen.Die genauen Umstände, die zum Unfall geführt haben sind weiterhin unklar. Die Staatsanwaltschaft von Grosseto hat aber am Dienstag, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, Ermittlungen wegen erschwerter fahrlässiger Tötung und Schadensverursachung mit Gefahr des Schiffbruchs gegen jene Personen eingeleitet, die die beiden Boote gesteuert haben.Was die Unfalldynamik betrifft, würden laut der Staatsanwaltschaft derzeit mehrere Hypothesen geprüft: Nichts deute allerdings darauf hin, dass eines der beiden Boote mit einem Autopiloten unterwegs gewesen sei.