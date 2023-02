Ermittlungen nach Video: Pistenrowdy und Opfer kennen sich

Inzwischen herrscht Klarheit über das Video aus dem Gadertal, das in den sozialen Netzwerken für Furore gesorgt hat: Die Carabinieri von Stern haben die Ermittlungen am Samstag abgeschlossen.Im Video, das in der Nähe der Gran Risa aufgenommen wurde, war zu sehen, wie ein Skifahrer kerzengerade auf eine am Boden liegende Skifahrerin zusteuerte und sie überfuhr. Dabei sah es ganz danach aus, als hätte sich der Pistenrowdy daraufhin aus dem Staub gemacht.Die Carabinieri von Abtei haben das Video, das sie von einem italienischen Touristen zugestellt bekommen haben, mit Bildern der Videoüberwachung abgeglichen und die genaue Route des Skifahrers rekonstruiert. Diese wurde, auch mit Hilfe der Geolokalisierung, bis zu einem Skilift verfolgt. Dort erhielten die Carabinieri schließlich die genauen Daten der Skipässe.Diese führten sie zu einem Hotel in Gröden. Dort angekommen stellten die Ordnungshüter fest, dass sowohl der Skifahrer als auch die überfahrene Skifahrerin bereits in das Hotel zurückgekehrt waren und derselben Reisegruppe angehörten. Bei den Skifahrern handelt es sich um 2 deutsche Urlauber. Am Ende war also alles nicht so schlimm, wie zunächst angenommen: Es handelte sich nicht um Fahrerflucht.Die Frau brach sich bei dem Unfall das Handgelenk.Die Carabinieri weisen in einer Presseaussendung abschließend darauf hin, dass bei Unfällen auf der Piste unbedingt Erste Hilfe geleistet werden muss. Unterlassene Hilfeleistung wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet.