Erneut Gewitter: So wird das Wetter in der kommenden Woche

„Ganz stabiles Wetter nicht in Sicht“

Zwar gibt es laut Wetterprognosen am Montag noch viel Sonne und nur wenige Wolken, einzelne gewittrige Regenschauer sind aber bereits am Nachmittag möglich.Auch der Dienstag beginnt mit viel Sonnenschein. „Es bilden sich aber größere Quellwolken und im Laufe des Nachmittags muss man mit Gewittern rechnen“, heißt es vonseiten des Landeswetterdienstes.Am Mittwoch dürfte es in der zweiten Tageshälfte erneut zu gewittrigen Regenschauern kommen.Ohnehin waren bereits die vergangenen Monate „die nasseste Zeit seit Messbeginn“, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt. Ganz stabiles Wetter sei weiterhin nicht in Sicht, so Peterlin.