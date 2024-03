Erste Gewitter – extremer Wind im Osten – zahlreiche Wehren im Einsatz

Keine Verletzten

Erstes Gewitter des Jahres

Am Samstagnachmittag kam es in weiten Teilen Südtirols zu teils heftigen Gewittern.Insbesondere im Pustertal mussten zahlreiche Freiwillige Feuerwehren ausrücken. Der heftige Wind hatte für umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste gesorgt.Gegen 15.30 Uhr wurde an der Wetterstation in Bruneck eine Windböe von 96,6 km/h gemessen.Auch in weiteren Teilen des Landes mussten mehrere Wehren ausrücken. Insgesamt wurden rund 20 Feuerwehren alarmiert.Meldungen über Verletzte liegen zur Stunde glücklicherweise nicht vor.Es war das erste Gewitter des Jahres in Südtirol. „Soeben das erste Gewitter des Jahres in Südtirol, es blitzt am Reschen. Mit Durchzug der Front folgen noch weitere Gewitter. Ist für März nichts Besonderes, im letzten Jahr gab es das erste Gewitter am 10. März, vor zwei Jahren am 21. Februar und vor drei Jahren am 12. März“, schrieb Landesmeteorologe Dieter Peterlin gegen 13.30 Uhr im sozialen Netzwerk X.