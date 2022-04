Erster Silvius-Magnago-Preis geht an Matthias Haller

Am 14. April wurde in Bozen der mit 5000 Euro dotierte Silvius-Magnago-Preis für wissenschaftliche Forschungen zur Südtirol-Autonomie an Matthias Haller aus Sterzing überreicht. In der prämierten Arbeit beschäftigt er sich mit dem Südtiroler Minderheitenschutzsystem – und geht auf dessen Grundlagen, Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen aus völker- und verfassungsrechtlicher Sicht ein.