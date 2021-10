Erster Tag der Green-Pass-Pflicht: Anstehen für den Test

Vor der Ferrari-Apotheke in der Bozner Freiheitsstraße etwa standen die Testwilligen am Freitagmorgen Schlange.Wer sich in der Peer-Apotheke in Lana testen lassen will, der muss einen Termin vormerken. „Dieses System hat sich bewährt, weil wir damit Warteschlangen verhindern“, sagt Apotheker Stephan Peer. Am gestrigen Donnerstag haben er und seine Mitarbeiter 280 Tests durchgeführt. Für den heutigen Freitag stehen 350 an. Dass nun für die Tests bezahlt werden müsse, das falle ins Gewicht – zeitlich: „Das Bezahlen dauert etwa 25 bis 30 Sekunden pro Person. Auf den Tag verteilt macht das einen Unterschied“, sagt er. Trotzdem: „Das sind keine medizinisch indizierten Tests, es ist richtig, dass sie zu bezahlen sind. Die Impfung ist die viel bessere Alternative.“Noch am Donnerstag nutzten viele die Chance, sich den Impf-Piks doch verabreichen zu lassen: Allein in der Uni Bozen wurden 551 Corona-Impfdosen verabreicht, in Auer weitere 437, Zweit- und Dritt-Impfungen mitgezählt.Der Kommunikationschef des Sanitätsbetriebs, Lukas Raffl, sagte den „Dolomiten“, er rechne für Montagfrüh mit dem „Härtetest“ beim Testen – bereits der Sonntag könnte aber zur großen Herausforderung werden.

kn