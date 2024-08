Es bleibt heiß – So wird das Wetter in Südtirol

Gewitter am Mittwoch

Auch der morgige Montag verläuft überwiegend sonnig, die Temperaturen in Bozen erreichen etwa 33 Grad Celsius, unter 18 Grad sinken die Temperaturen in Bozen dabei zu keinen Zeitpunkt, auch nachts nicht.Auch in den darauf folgenden Tagen bleibt es hochsommerlich: „Am Dienstag lösen sich morgendliche Hochnebel bald auf und danach wird es verbreitet sonnig. Im Laufe des Nachmittags und gegen Abend steigt die Gewitterwahrscheinlichkeit an“, so die Prognosen des Südtiroler Landeswetterdienstes.Die Temperaturen am Dienstag erreichen wiederum 33 Grad Celsius.Der Mittwoch wird etwas wechselhafter. Zwar scheint zeitweise die Sonne, „in der zweiten Tageshälfte muss man aber wieder mit ein paar Gewittern rechnen“, blickt der Landeswetterdienst voraus.Der Donnerstag und Freitag verläuft laut Prognosen wiederum stabiler, am Freitag könnten die Temperaturen auf 34 Grad Celsius ansteigen.