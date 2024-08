Es bleibt heiß: Warnstufe Rot in 4 Gemeinden

So verhalten Sie sich bei extremen Temperaturen richtig:

Die Hitze der vergangenen Tage hält an, und auch heute noch wird in einigen Gemeinden die 35-Grad-Marke überschritten: Deshalb bewertet das Landeswarnzentrum das Gefährdungspotenzial mit hoch und weist im Warnlagebericht die Warnstufe Rot für die Gemeinden undaus, berichtet der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer Das Landeswarnzentrum gibt auch Tipps, wie man am besten durch die Hitze-Tage kommt.Besonders ältere und kranke Menschen sowie Kinder sollten sich vor der Hitze schützen. Um anhaltende extreme Temperaturen gut zu überstehen, ist es wichtig, sich an grundlegende Empfehlungen zu halten: Es gilt, auf ausreichendzu achten und leichte Nahrung zuzu sich zu nehmen.Ein Aufenthalt in der prallen Sonne ist zu vermeiden.sollen während der heißesten Stunden unterlassen werden.Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte nicht vergessen, sich mitzu versorgen.Wohnungen sollten untertags vor direkter Sonneneinstrahlung durch das Schließen vongeschützt und in der Nacht und in den frühen Morgenstundenwerden.