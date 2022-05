Es braucht Geduld: Staus auf Südtirols Straßen

Am Donnerstag war Christi Himmelfahrt, in vielen Deutschen Bundesländern ein Feiertag. Zahlreiche Touristen nutzten dies für ein verlängertes Wochenende in Südtirol.Am Sonntag hat nun der Rückreiseverkehr begonnen, auf vielen Straßen in Südtirol kommt es teils zu erheblichen Staus.Auf Abschnitten der Brennerbahn A22 Richtung Norden aber auch auf der Südspur bildeten sich Staus und Kolonnenverkehr aufgrund von Überlastung. Ein Ausweisen auf die Staatsstraße nützt dabei nichts, denn auch hier bildeten sich Richtung Norden teils massive Staus.Auf der MeBo staut es am Sonntagnachmittag in Richtung Meran ab Vilpian. Ganz viel Geduld braucht es auch auf der Vinschger Staatsstraße in Richtung Reschen. Unter anderem zwischen Naturns und Tschars staut es.Auch auf den weiteren Südtiroler Straßen ist ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu beobachten.