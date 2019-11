Es schneit – des einen Freud, des anderen Leid

Die Schneefälle mehr als einen Monat vor dem eigentlichen Winterbeginn sorgen zwar für idyllische weiße Landschaften und für Vorfreude unter den Ski-Freaks, aber sie sorgen auch für Schwierigkeiten – und die werden noch weitergehen.





„Das erste von drei Mittelmeertiefs ist über Nacht pünktlich eingetroffen“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. „Der Schwerpunkt lag in der Osthälfte Südtirols – Regglberg, Schlerngebiet, Dolomiten, Pustertal. Hier schneit es noch bis in den Nachmittag weiter.“aut Peterlin muss die Wetterlage auch in den nächsten Tagen aufmerksam beobachtet werden. Nach der kurzen sonnigen Phase am morgigen Donnerstag folgt am Freitag Tief Nr. 2 und am Sonntag ein drittes Mittelmeertief. In Summe kommen sehr große Niederschlagsmengen zusammen – mit ansteigender Lawinengefahr.Schon der Schneefall in der Nacht auf Mittwoch sorgten zahlreiche hängenbleibende Fahrzeuge und umgestürzte Bäume für zahlreiche Feuerwehreinsätze und für Verkehrsbehinderungen auf vielen Straßen . Große Probleme hatten viele Südtiroler auch aufgrund von längeren Stromausfällen Heftige Schneefälle sorgten außerdem auch auf der Brennerautobahn A13 in Nordtirol sowie in zahlreichen Osttiroler Haushalten für Probleme

