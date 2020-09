Es wird milder – aber wechselhaft

Nach der teils frostigen Nacht auf Sonntag (Kältepol war in der Früh St. Jakob in Pfitsch mit -5 Grad Celsius) wird es in der nächsten Woche wieder milder, aber es bleibt wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und einigen Regenschauern, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Der sonnigste Tag wird der Mittwoch und damit zugleich auch der mildeste mit bis zu 22 Grad Celsius.Nach einem eher kühlen Wochenende, gab es am heutigen Sonntag freundliches Herbstwetter im ganzen Land. Der Vormittag hatte einiges an Sonnenschein zu bieten. In der Nacht auf Montag sind Regenschauer allerdings nicht ausgeschlossen.

jot