Es wird wieder heiß in Südtirol in den kommenden Tagen

Ab Mittwoch steigt die Gewittergefahr

Nachdem es nach den heftigen Gewittern der vergangenen Tage deutlich abgekühlt hat, wird es nun wieder Tag für Tag wärmer.Der heutige Samstag ist ein Sonnentag pur – nur am Nachmittag gibt es ein paar harmlose Quellwolken. Die Temperaturen steigen im Wipptal auf bis zu 29 Grad und in Bozen auf 34 Grad.Am morgigen Sonntag steigen die Temperaturen auf 35 Grad und in der kommenden Woche dann wieder über 36 Grad. Das geht so bis zum Mittwoch. Ab da werden dann die Quellwolken größer und auch die Gewittergefahr steigt wieder.