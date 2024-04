Es wird wieder wärmer

20-Grad-Marke wird geknackt

Etwas müssen sich die Südtiroler auf die wirklich frühlingshaften Temperaturen dieser Tage aber noch gedulden.Am morgigen Freitag gibt es laut Landeswetterdienst eine Mischung aus dichteren Wolken und einigen sonnigen Phasen.„Im Tagesverlauf sind stellenweise ein paar Regentropfen möglich. Die Temperaturen bleiben gedämpft mit Höchstwerten von 11 Grad in Sterzing bis 17 Grad im Raum Bozen“, heißt es in der aktuellen Prognose.Am Samstag geht es mit vielen Wolken und nur etwas Sonne weiter. Der Sonntag beginnt meist stark bewölkt. „Im Tagesverlauf lockert es etwas auf und zeitweise zeigt sich die Sonne. Im Süden erreichen die Temperaturen wieder die 20-Grad-Marke“, berichtet der Landeswetterdienst.Am Montag scheint verbreitet die Sonne und es wird deutlich wärmer. Viel Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen gibt es auch am Dienstag.