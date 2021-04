EU-Landkarte: Südtirol ist wieder hellrot

Ende Januar wurde Südtirol erstmals von der EU offiziell zum Hochrisikogebiet erklärt und als „dunkelrot“ eingestuft – eine Farbe, die uns bis Mitte März erhalten blieb.Am 18. März wurde Südtirol vom „European Centre for Disease Prevention and Control“ (ECDC) zum ersten mal als „hellrot“ eingestuft.Nach einer Datenpanne, bei der falsche Informationen an die EU geschickt wurden, fiel Südtirol einige Wochen lang aus der Wertung bzw. wurde wieder als dunkelrot eingestuft.Jetzt ist die Karte wieder regulär – und Südtirol rot.Als rot werden von der EU jene Regionen eingestuft, die eine 14-Tages-Inzidenz zwischen 50 und 150 und eine Positivitätsrate bei den Tests von über 4 Prozent aufweisen, sowie jene Regionen, die eine 14-Tages-Inzidenz von 150 bis 500 aufweisen. Die Zahlen beziehen sich dabei auf den Zeitraum von 2 Wochen.

stol