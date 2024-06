EU-Wahl 2024: Heute ab 15 Uhr wird gewählt

So wird gewählt

In Südtirol sind die Wahllokale am heutigen Samstag von 15 Uhr bis 23 Uhr und am morgigen Sonntag von 7 Uhr bis 23 Uhr geöffnet: Gleich anschließend werden die Stimmen ausgezählt. Alle Ergebnisse finden Sie noch in der Nacht auf STOL.Zur Stimmabgabe müssen der Wahlausweis und ein gültiger Personalausweis vorgelegt werden. Die Stimmabgabe erfolgt durch das Ankreuzen der bevorzugten Liste. Und dann können noch bis zu 3 Vorzugsstimmen für die gewählte Liste abgegeben werden.Die Stimmabgabe erfolgt durch das Ankreuzen einer bevorzugten Liste, die im Wahlkreis kandidiert. Südtirol gehört zum Wahlkreis Nord-Ost (gemeinsam mit der Nachbarprovinz Trient, Venetien, Emilia-Romagna und Friaul-Julisch-Venetien).In Italien können die Wähler bis zu 3 Vorzugsstimmen für die gewählte Liste abgeben. Dafür schreibt man Vor- und Nachname oder nur den Nachnamen der bevorzugten Kandidatin oder des Kandidaten in die Zeilen neben dem Listensymbol.Werden 2 oder 3 Präferenzen geäußert, müssen diese Personen unterschiedlichen Geschlechts sein, andernfalls zählt nur die erste Vorzugsstimme.Und: Für Listen von sprachlichen Minderheiten wie der SVP kann nur eine Vorzugsstimme abgegeben werden. Deshalb findet man neben dem Listenzeichen der SVP auch nur eine einzige Zeile für die Vorzugsstimme – im Unterschied zu den anderen 11 Listen auf dem Stimmzettel.Für die EU- Wahlen gilt eine Wahlhürde von 4 Prozent. Listen von Sprachminderheiten (wie die SVP) konnten sich mit einer gesamtstaatlichen Parteiliste zusammenschließen – im Falle der SVP ist es Forza Italia –, um die 4 Prozent-Hürde zu überschreiten. In diesem Fall addiert die Liste der Sprachminderheit ihre Stimmen zu denen der gesamtstaatlichen Liste und erhält einen Sitz, wenn einer ihrer Kandidaten mindestens 50.000 Vorzugsstimmen erhält. Auf die SVP umgemünzt bedeutet dies, dass ihr Spitzenkandidat Herbert Dorfmann mit mindestens 50.000 Vorzugsstimmen gewählt wäre.Die EU-Abgeordneten werden nach dem Verhältniswahlsystem gewählt. Das neue Parlament besteht aus 720 Abgeordneten aus 27 Staaten. Für Italien werden 76 neue Abgeordnete gewählt. Die Höchstzahl an Abgeordneten pro Land beträgt 96 (Deutschland).Italien hat 5 Wahlkreise: Nord-Ost, Nord-West, Zentrum, Süden und Inseln. Zum Wahlkreis Nord-Ost zählen Trentino-Südtirol, Venetien, Emilia-Romagna und Friaul-Julisch-Venetien.Wahlberechtigt sind in Italien Bürger mit italienischer Staatsangehörigkeit, ebenso EU-Bürger, die ihren Hauptwohnsitz in Italien haben und italienische Staatsbürger, die im Ausland wohnen. Voraussetzung ist die Volljährigkeit (18 Jahre). Zu den 410.429 Wahlberechtigten in Südtirol zählen diesmal 1854 Bürger aus EU-Ländern, die in der Zusatzwählerliste der EU-Bürger eingetragen sind und in Südtiroler Gemeinden wählen werden.Zur Stimmabgabe müssen ein Wahlausweis und ein gültiger Personalausweis mitgebracht werden. Wer keinen Wahlausweis hat, oder einen neuen braucht, kann sich an das Wahlamt der eigenen Gemeinde wenden.Im Unterschied zu den Landtagswahlen im Herbst gibt es bei den Europawahlen keine Briefwahl. Wer im Ausland studiert, kann entweder seine Stimme im dortigen Konsulat abgeben (in der eigens eingerichteten Wahlsektion) – oder in Südtirol, in der Wohnsitzgemeinde, teilt die sh.asus auf Anfrage mit. Voraussetzung für die Stimmabgabe im Ausland beim Konsulat ist allerdings, dass man sich bereits rechtzeitig dafür angemeldet hat. Im Ausland wählen können auch alle, die im Verzeichnis der im Ausland ansässigen Italiener (AIRE) eingeschrieben sind.