Euregio-Fest in Ala: „Zukunft der Euregio liegt in der Nachhaltigkeit“

Die Euregio-Landeshauptleute (v. l.) Arno Kompatscher, Maurizio Fugatti und Anton Mattle, die zusammen den Euregio-Vorstand bilden, beim Festumzug heute in Ala. - Foto: © Presseamt Trentino/Marco Simonini

Ein Projekt der Menschen auf historischer Grundlage

Der Entwicklungsschub in der Europaregion ist enorm

Das Sinfonische Blasorchester der Tiroler Musikkapelle Wilten führte heute in Ala die Euregio-Komposition Windows to the sun des Linzer Komponisten Thomas Doss erstmals öffentlich auf. - Foto: © Presseamt Trentino/Marco Simonini

Euregio-Komposition „Windows to the sun“ uraufgeführt

Am heutigen Samstag haben im Trentino nicht nur die höchsten Gremien der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino getagt. In Ala wurde heute auch gefeiert. Die einstige Trentiner Handelsstadt an der Etsch mit ihren barocken Palästen bot die Kulisse für das Fest zum Abschluss der zweijährigen Trentiner Präsidentschaft.Um 10 Uhr eröffneten die Euregio-Landeshauptleute, Maurizio Fugatti, Arno Kompatscher und Anton Mattle, die zusammen den Euregio-Vorstand bilden, das Euregio-Fest.Euregio-Präsident Maurizio Fugatti unterstrich: „In den vergangenen 2 Jahren haben wir intensiv daran gearbeitet, die Werte, Prinzipien und Ideale zu vermitteln, welche die Identität und den Geist der Euregio ausmachen. Wir haben dies in den Schulen, unter den Jugendlichen, aber auch bei den Bürgermeistern und Gemeinden getan.“„Die Zukunft der Euregio liegt in der Nachhaltigkeit“, unterstrich Landeshauptmann Kompatscher, „sowohl in sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Es ist die Vision einer Europaregion, die auf der Grundlage des historischen Tirol ein gemeinsames Projekt entstehen lässt: ein Projekt der Menschen, nicht der Politik.“„Der Entwicklungsschub in der Euregio war in den vergangenen Jahren enorm und ist nach wie vor deutlich spürbar“, sagte der Landeshauptmann des Bundeslands Tirol Anton Mattle. Rund 30 neue Projekte wurden im Rahmen der Präsidentschaft vom Bundesland Tirol zwischen 2019 und 2021 und unter der derzeitigen Präsidentschaft des Trentino auf Schiene gebracht.Uraufgeführt wurde heute um 12 Uhr in Ala die Euregio-Komposition „Windows to the sun“ des Linzer Komponisten Thomas Doss durch das Sinfonische Blasorchester der Tiroler Musikkapelle Wilten.Der heutige 13. Mai war gleichzeitig auch Euregio-Mobilitätstag. Inhaber eines Euregio-Family-Passes oder eines gültigen VVT Klima-Tickets konnten kostenlos durch die gesamte Europaregion reisen, und die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino von Kufstein bis Borghetto mit Bus und Bahn kostenlos erkunden oder die Feststadt Ala erreichen.