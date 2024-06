Euregio-Wetterbericht: Prognose vor der Haustür

Vorhersage auf Gemeindeebene

Seit 1856 notieren die Patres im Benediktinerstift Marienberg im Vinschgau die Temperatur, Niederschlagsmengen und Schneehöhe. Es sind die ältesten amtlichen Aufzeichnungen im deutschsprachigen Gesamttirol. Und genau an diesem Ort wurde gestern die Neuerungen bei den Wettervorhersagen in der gesamten Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino vorgestellt. Diese erfolgen künftig über den neuen, einheitlichen Euregio-Wetterbericht. Dank der Zusammenarbeit der Wetterdienste stehen die Daten aller Wetterstationen im Euregio-Gebiet zur Verfügung.Dies ermöglicht präzise, ortsspezifische Vorhersagen – online abrufbar unter meteo.report auf Englisch, Deutsch und Italienisch sowie auf der Euregio-Internetseite. Die neuen Gemeindewettervorhersagen werden auch in dieund aufintegriert.Die Einzelheiten des neuen Wetterberichtes stellten gestern Mitglieder der Arbeitsgruppe mit Erica Cova und den Direktoren der zuständigen Ämter und Dienste, Bruno Bevilacqua (Trentino), Michela Munari ( Südtirol ) und Klaus Niedertscheider (Tirol) vor. So gibt es ein eigene Bergwettervorhersage mit Informationen von 1500 bis 3000 Höhenmetern. Zudem sind die Daten der Wetterstationen und aktuelle Webcam-Bilder zu sehen.„An historischem Ort schlagen wir ein modernes Kapitel der Wettervorhersage auf – mit einem Mehrwert für alle, die in der Euregio leben, arbeiten oder ihre Freizeit verbringen“, freute sich Euregio-Präsident Arno Kompatscher. „Zudem macht die Wetterkarte die Euregio auch geografisch sichtbar.“Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti wies darauf hin, dass es nun möglich sei, die im Trentino praktizierte Vorhersage auf Gemeindeebene auch in Südtirol und Tirol zur Verfügung zu stellen“ Dies käme allen zugute, die auf genaue Wetterdaten angewiesen sind, erklärte Tirols Landeshauptmann Anton Mattle. „Man denke nur an den Zivilschutz und somit an die Sicherheit der Bevölkerung, an die Landwirtschaft oder den Tourismus.“