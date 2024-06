Europaregion Tirol: Herausragende Glanzleistungen im jungen Ehrenamt ausgezeichnet

Vier junge Südtiroler für ihr Engagement als Einzelpersonen geehrt

Auch der Präsident der Meraner Festspiele Philipp Genetti freute sich über die Annerkennung seines ehrenamtlichen Engagements.



Weitere Auszeichnungen gingen an Sara Brugger, Julian Nikolaus Rensi und Marco Scardoni

Mit Sara Bruger wurde eine Südtiroler Powerfrau mit dem „Shooting Star“ ausgezeichnet. - Foto: © Land Tirol/ Die Fotografen

22 Jahre Ministrat trotz Autismus-Spektrum-Störung, dafür wurde Marco Scardoni geehrt. - Foto: © Land Tirol/ Die Fotografen

Julian Niklaus Rensi ist Delegierter der SH für Recht auf Hoschulbildung und Mitglied des Fridays-Future-Komitee

Die Musikkapelle Altrei wurde zusammen mit dem Jugenddienst Gadertal für das Musical über das Leben von Josef Freinademetz geehrt. - Foto: © Land Tirol/ Die Fotografen

Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement im Trentino

Auszeichnungen für Tiroler Engagement

Stärkung der Demokratie beim grenzüberschreitenden „Euregio-Aperitivo“

Die Veranstaltung wurde von dem Moderatorenduo, Karin Gschnitzer aus Südtirol, Vertreterin der Euregio sowie Thomas Saurer vom Land Tirol moderiert und musikalisch vom Trio „zommgwürfelt“ umrahmt. - Foto: © Land Tirol/ Die Fotografen

Auszeichnung „Glanzleistung“ seit 7 Jahren von Tirol und Südtirol zusammen verliehen

11 Einzelpersonen, unter diesen auch 4 junge Menschen aus Südtirol, sowie ehrenamtliche Mitarbeiter von 2 Projekten aus Südtirol wurden in St. Anton feierlich geehrt. - Foto: © Land Tirol/ Die Fotografen

Die Festveranstaltung zur Auszeichnung der Gesamttiroler Verdienstauszeichnungen für herausragende „Glanzleistungen„ im jungen Ehrenamt der Europaregion Tirol wird von den Ländern Tirol , Südtirol und Trentino gemeinsam durchgeführt. Gastgeber war dieses Jahr die Landesregierung von Tirol . Landehauptmann des Bundeslandes Tirol Anton Mattle, Euregiopräsident und Landeshauptmann Arno Kompatscher, sowie der Trientner Landesrat Simone Marchiori des Trentino , überreichten die begehrten Trophäen der Europaregion Tirol „Shooting Stars“ für Einzelpersonen und „Shining stars“ für Organisationen.„Es ist uns ein Anliegen, das Miteinander in der Euregio weiter zu stärken,“ erklärte LH Anton Mattle, „dazu dient auch die Auszeichnung “Glanzleistung – das junge Ehrenamt 2024„, mit der wir verdiente junge Persönlichkeiten vor den Vorhang holen und ihnen im Namen der Gesellschaft danken. Wir wollen damit noch mehr junge Menschen in Tirol , Südtirol und im Trentino für das Ehrenamt begeistern.“ betont LH Anton Mattle und sieht die Glanzleistung „gerade auch in schwierigen Zeiten und unter besonderen Herausforderungen als wichtiges Zeichen für den besonderen Zusammenhalt in der Euregio .“ Dem stimmt LH Arno Kompatscher in seinen Grußworten zu und unterstrich dabei den hohen Stellenwert des jungen ehrenamtlichen Engagements als Hoffnungsschimmer für die Zukunft.Unter den Geehrten war der ambitionierte Südtiroler Kulturschaffende und Publizist Philipp Genetti, der für sein außergewöhnliches Engagement zur Förderung neuer Literatur und dramatischer Kunst in der Europaregion ausgezeichnet wurde. Philipp Genetti, Initiator der „Initiative für Ur- und Erstaufführungen“ und Festspielpräsident der Meraner Festspiele, bringt seit sieben Jahren in Folge neue Werke regionaler Dramatiker auf die Bühne und setzt damit Akzente in der kulturellen Landschaft der Region, die einzigartig sind.Die von Philipp Genetti im Alter von 25 Jahren ins Leben gerufenen Meraner Festspiele sind heute ein Leuchtturmprojekt für die Freilichttheaterkultur in Südtirol. Damit ist er bis heute der mit Abstand jüngste Festspielpräsident. In diesem Jahr präsentiert er im Rahmen der Meraner Festspiele die Festspielversion des preisgekrönten Schauspiels „Brot“. Die authentische Uraufführung ist vom 28. Juni bis 20. Juli 2024 zu sehen. Das Anliegen des 32-jährigen Meraner Kulturschaffenden, neue Literatur aus der Region zu fördern, wurde in der Laudatio besonders hervorgehoben. Moderatorin Karin Gschnitzer bezeichnete es sogar als einzigartig.Philipp Genetti ehrenamtliches Engagement begann im Bereich des Volkstanzes im Alter von 14 Jahren. Mit der Gründung der „Initiative für Ur- und Erstaufführungen“ im Jahr 2017 schuf er eine Plattform, durch die neue Südtiroler Schauspiele geschrieben wurden. So kam es 2017 zur Uraufführung des historischen Schauspiels „Die Verfolgten“ bei den dafür gegründeten Schloss Festspielen in Dorf Tirol . Ein Jahr später gründete Philipp Genetti die „Meraner Festspiele“, deren Präsident er bis heute ist. Seither bringen die inzwischen etablierten Meraner Festspiele jedes Jahr eine authentische und künstlerisch hochwertige Südtiroler Uraufführung auf die Bühne. Im Gründungsjahr das vielbeachtete Schauspiel „Die Erbinnen“ (2018), darauf folgten „Die Präsidenten“ (2019), „Die Großen von gestern“ (2021), „Die Wölfe“ (2022), „Die Widerspenstigen“ (2023) und 2024 die Festspielversion des preisgekrönten Schauspiels „Brot“. Insgesamt sind es inzwischen 7 große Uraufführungen, die im Rahmen der Initiative für Ur- und Erstaufführung entstanden und mit großem Erfolg auf die Bühne gebracht wurden. Das ist einzigartig, vor allem weil diese Werke Plattform dazu führte, dass diese neuen, regionalen Werke dadurch geschrieben wurden. Alle diese Uraufführungen wurden von renommierten Regisseuren und Regisseurinnen inszeniert.Inzwischen ist Philipp Genetti bereits dabei, die neu entstandene Theaterliteratur in den Ländern der Europaregion Tirol zu präsentieren. Der Beginn wird im Frühjahr 2025 sein, wenn das von den Meraner Festspielen produzierte Schauspiel „Brot“ auch in Innsbruck gezeigt wird. Ziel der Initative für Ur- und Erstaufführungen ist es, dass auch die verschiedenen Landes- und Stadttheater die von den Meraner Festspielen uraufgeführten Werke spielen.Neben Philipp Genetti wurden auch Sara Bruger, Julian Nikolaus Rensi und Marco Scardoni aus Brixen für ihren vorbildlichen Einsatz im Jugendbereich ausgezeichnet.Sara Bruggers Liste ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten ist lang, besonders vorzuhaben ist ihr Engagement als Ministratenleiterin und Jungscharleiterin. Sie war mehrere Jahre ehrenamtlich in der Landesleitung der Katholischen Jungen tätig und Jugendvertreterin im Pfarrgemeinderat Sarnthein. Seit 2023 ist sie im Vorstand des Landesjungendbeirates der Schülerinnen und Schüler, wo sie sich sehr aktiv mitengagiert.Als besonderes Vorbild im zeigte sich der Preisträger aus Brixen, Marco Scardoni, der trotz seiner Autismus-Spektrum-Störung in seinem Leben bereits bewiesen, hat, dass es ihm gelingt „Grenzen zu überwinden“. Er erhielt die Auszeichnung allen voran für seinen bereits 22 Jahren als aktiver Ministrant der Pfarrei Brixen. Neben seiner Passion für den Dienst in der Pfarre ist Scardoni leidenschaftlicher Schwimmer und war bereits mehrfacher Gewinner der FISDIR Kurzbahn Italienmeisterschaft.Julian Niklaus Rensi stattdessen ist im Land vor allem als zeitweiliger Vorsitzender des Landesbeirates der Schülerinnen und Schüler und späterer Vorsitzender der Südtiroler Hochschülerschaft bekannt, bei denen er sich mit tatkräftigem Einsatz ehrenamtlich einbrachte. Seit 2021 ist er aktives Mitglied im Fridays-For-Future-Komitee und Delegierter der SH für das Recht auf Hochschulbildung der Südtiroler Landesregierung.Mit der Siegertrophäe „Shining Stars“ für Organisationen und Projekte aus Südtirol wurden die beiden Projekte „Ujöp da oies“ der Musikkapelle Abtei und der Jugenddienst Gadertal sowie der Bozner Artist Club für ihren Einsatz im Rahmen des SchülerInnen-Kulturwettbewerbs „Festival Studentesco“ ausgezeichnet.Das Musical „Ujöp da oies“ brachte die Lebensgeschichte des Südtiroler Missionars Josef Freinademetz in einer beeindruckenden Freilichtaufführung im Gadertal auf die Bühne. Die Musikkapelle Abtei arbeitete dabei mit zahlreichen Talenten aus der Region zusammen und engagierte einen lokalen Komponisten für die Musik. Dieses besondere Projekt wurde sogar vom amtierenden Papst Franziskus in Rom gewürdigt.Für ihr wertvolles ehrenamtliches Engagement im Trentino wurden die Associazione InCo Interculturalità & Comunicazione APS und die Banda Sociale Folkloristica di Castello Tesino APS mit der Verdiensturkunde der Europaregion Tirol geehrt. Die Banda Sociale Folkloristica beeindruckte mit ihrem Projekt, das die historische Trachtenkultur Italiens von 400 bis 500 Jahren dokumentiert und damit zur Wahrung dieser Tradition beiträgt.Aus dem Bundesland Tirol hingegen wurden hingegen sieben junge Persönlichkeiten mit der Auszeichnung geehrt. Vom Hospitaldienst der Malteser über die Schützengilde bis hin zur Katholischen Jugend der Erzdiözese Salzburg (Region Tirol ) – die Bandbreite der Organisationen und Vereine, in denen sie ihre „Glanzleistungen“ vollbringen, könnte größer kaum sein.Ihr Fachwissen rund um den Umgang mit Gefahr und Gerät gibt Magdalena Hauser an die neuen Mitglieder der Feuerwehrjugend weiter. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Schlitters engagiert sie sich als Jugendbetreuerin und ist parallel dazu als Schriftführerin im Kommando vertreten. Sie rief die Aktion „Tiroler Weihnachtswunder“ ins Leben, bei der den Kinderstationen von drei Tiroler Krankenhäusern zahlreiche Sachspenden übergeben werden konnten.Mehr als sieben Jahre ist hingegen Levin Astner, Bergliebhaber und Alpenvereinsmitglied, ehrenamtlich in der Sektion Kufstein aktiv tätig. Seit 2019 leitet er die Jugendgruppe „Ebbser Koasagamsln“ und bringt Kindern und Jugendlichen bei gemeinsamen Aktivitäten wie Wandern, Skifahren, Kletterkursen oder Wildnis-Trekking die Vielfalt des Alpinsports näher.Um zusätzliche Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche zu schaffen, hat die Stadtgemeinde Kufstein den Kufsteiner Jugendgemeinderat eingerichtet. Bei Podiumsgesprächen, Diskussionsrunden und Workshops können Jugendliche ihren Interessen nachgehen, sich für gemeinsame Ziele einsetzen und – abseits von Parteien – politisch engagieren.Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Jugendblasorchester „YoungStars“ der Musikkapellen Kramsach, Mariatal, Brandenberg und Rattenberg-Radfeld. Über die Gemeindegrenzen hinweg wird bei wöchentlichen Proben die gemeinsame Nachwuchsarbeit in den Mittelpunkt gerückt.Zur grenzüberschreitenden „Glanzleistung für das Jahr 2024“ wurde die Initiative „Euregio-Aperitivo“ gekürt, die Zusammenarbeit und Vernetzung in der Europaregion fördert und partizipative Demokratie in allen drei Landesteilen stärkt. Als Plattform für inhaltlichen Austausch hoben der Club Alpbach Tirol , der Club Alpbach Südtirol Alto Adige und der Club Alpbach Trentino das Projekt aus der Taufe. Ziel ist es, junge Menschen dazu zu ermutigen, an politischen Prozessen teilzuhaben und über aktuelle Weltthemen zu diskutieren. „Nicht nur aufgrund der engen historischen und kulturellen Verflechtung ist es uns ein Anliegen, Kooperationen innerhalb der Euregio zu vertiefen. Die Initiative „Euregio-Aperitivo“ ist mustergültiges Beispiel dafür, welche Wertigkeit das Ehrenamt innerhalb der Europaregion hat und wie grenzüberschreitende Zusammenarbeit junger Menschen gelebt wird“, betont LH Mattle die Wichtigkeit gesellschaftlichen Engagements über die Landesgrenzen hinaus.Die Auszeichnung „Glanzleistung – das junge Ehrenamt “ wurde 2012 vom Land Tirol und dem Tiroler Jugendbeirat initiiert und wird seit 2017 gemeinsam mit dem Land Südtirol verliehen. Seit 2022 ist auch das Trentino beteiligt, was die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Ehrenamt ganz im Zeichen des EVTZ der Europaregion Tirol-Südtirol- Trentino unterstreicht. Jährlich werden Jugendliche und junge Erwachsene bis 35 Jahre für ihr persönliches Engagement sowie Projekte, die ehrenamtliches Wirken fördern, prämiert.