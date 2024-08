Evakuierungen in Lettland wegen heftiger Überschwemmungen

In der Region blieben vorerst viele Straßen gesperrt. „Normalerweise sind die Wiesen am Fluss Svete Weideflächen, auf denen Kühe grasen“, sagte der Landwirt Aigars Karklins am Sonntag. „Nun schwimmen Enten über die Landstraßen“, fügte er hinzu.



Dem lettischen Wetterdienst zufolge war in der vergangenen Woche in der Stadt Kalnciems an einem Tag so viel Regen gefallen wie üblicherweise in zwei Monaten. Im an der Ostsee gelegenen Kurort Jurmala wurden durch heftige Stürme Zehntausende Bäume entwurzelt und Häuser beschädigt. Keller wurden überflutet, der Zugverkehr wurde unterbrochen.

apa