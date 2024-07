Ex-Freundin auf Social Media: Annäherungsverbot für jungen Bozner

Als die junge Frau Schluss gemacht hatte, konnte der Bozner seine Gefühle nicht mehr kontrollieren. Er folgte seiner Ex und überhäufte sie mit unzähligen Nachrichten am Handy. Dabei bedrohte und bedrängte er die junge Frau, auch weil sie sich wieder ein Profil in den sozialen Netzwerken angelegt hatte. „Du brauchst dich nicht vor mit zu verstecken, denn du wirst immer mir gehören“, hieß es u.a. in einer Textnachricht an die Frau.Das Opfer sah sich gezwungen, ihr Privatleben komplett zu verschleiern und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen der Polizeibeamten bestätigten die Vorwürfe, der Voruntersuchungsrichter verfügte gegen den jungen Mann ein Annäherungsverbot. Er darf sich seiner Ex nicht weniger als 500 Meter nähern, außerdem muss er ein elektronisches Armband tragen. Außerdem läuft das Ermittlungsverfahren weiter.„Die Polizei wird immer öfter zu solchen Fällen gerufen, bei denen es um besitzergreifendes Verhalten geht, welches in Gewalt ausartet. Das ist ein kulturelles Problem“, erklärt Quästor Paolo Sartori.