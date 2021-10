Exklusiv: Diese 9 Südtiroler erhalten das Verdienstkreuz des Landes Tirol

Sie sind glänzende Vorbilder in Sachen Ehrenamt und Einsatz für andere: Am Sonntag erhalten 2 Frauen und 7 Männer aus Südtirol in Meran das Verdienstkreuz des Landes Tirol. Hier sind die Namen und erste Reaktionen auf die Auszeichnung. + von Michael Eschgfäller