Explosion in Bozen: Das sagt das Unternehmen selbst

In ständigem Kontakt mit Kliniken, in denen Opfer behandelt werden

„Rasche Aufklärung, um solchen Vorfällen vorzubeugen“

Die Eigentümer und die Geschäftsleitung von Aluminium Bozen seien „zutiefst erschüttert und sprechen den Arbeitern, die von den schweren Folgen des Unfalls betroffen sind, sowie ihren Familien ihrtiefstes Mitgefühl aus“, heißt es in der Mitteilung.Darüber hinaus sichere das Unternehmen den Arbeitern und ihren Familien „ihre Unterstützung zu, jetzt und in Zukunft.“ Aluminium Bozen GmBH stehe in ständigem Austausch mit den medizinischen Einrichtungen, in denen die Arbeiter stationär untergebracht sind, um sich über ihren Zustand zu informieren, heißt es weiter.Die Sicherheit habe für das Unternehmen die höchste Priorität, auch aus diesem Grund sei „die schnellstmögliche Klärung des Unfalls für das Unternehmen vorrangig“.„Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind der wahre Reichtum dieses Unternehmens. Der Schutz ihrer Gesundheit ist seit jeher das wichtigste Ziel“Eine rasche Aufklärung des Unfallhergangs sei auch wichtig, um solchen Vorfällen in Zukunft vorzubeugen, heißt es in der Aussendung.„Das Unternehmen hat daher unverzüglich einen Prozess der bestmöglichen Zusammenarbeit und des Austauschs der ihm vorliegenden Informationen mit allen ermittelnden Behörden eingeleitet, die mit den Untersuchungen des Vorfalls betraut sind“, so Eigentümer und Geschäftsleitung abschließend.