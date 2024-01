Explosion in Küche: „Es war die Mokka“

An der Küchendecke sind die Einschlagspuren der Mokka erkennbar. - Foto: © Josef Pichler

Eine defekte Mokka war wohl Ursache der Explosion. - Foto: © Josef Pichler

Am Morgen des 18. Januars war es beim Kaffeekochen in einer Wohnung unter den Neumarkter Lauben zu einem explosionsartigen Vorfall gekommen. Unklar war, ob dieser von einer Mokka-Maschine oder der Platte selbst ausgegangen war. STOL hat berichtet. Inzwischen haben sich einige besorgte Kunden bei den Tischlern im Landesverband der Handwerker gemeldet. „In der vergangenen Woche verbreitete sich die Nachricht über ein vermeintlich explodiertes Induktionsfeld, was bei unseren Kunden berechtigte Sorgen auslöste“, erklärt Josef Pichler, lvh-Ortsobmann und Tischler in Montan. „Da wir die Sicherheitsbedenken unserer Kunden sehr ernst nehmen, wollte ich mir selbst ein Bild verschaffen.“Nach Überprüfung der Fakten konnte Pichler feststellen, dass nicht das Induktionsfeld die Ursache der Explosion war. Vielmehr habe es sich um einen unglücklichen Vorfall mit einer defekten Mokka Kaffeemaschine gehandelt. „Diese Maschine war explodiert und aufgrund der Wucht des Geschehens an die Decke geschleudert worden und hat das Kochfeld zerborsten. Infolge des Aufpralls wurde auch das Glas der Abzugshaube beschädigt, was glücklicherweise nur zu leichten Verletzungen des Besitzers durch Glassplitter führte“, erläutert Pichler.Es handle sich um einen isolierten, spezifischen Vorfall, der nicht auf das Induktionsfeld selbst zurückzuführen sei. Anliegen der Tischler im lvh sei es, derartige Vorfälle genau zu analysieren, um jegliche Bedenken und Ängste auszuräumen.