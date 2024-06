Fachgruppe Fitness: Wer Anabolika nimmt, betrügt sich selbst

Wer Anabolika nimmt, betrügt sich selbst

„In Südtirols Fitnessstudios greifen viel weniger zu Anabolika , als jetzt fälschlicherweise versucht wird, den Eindruck zu vermitteln. Unser Anliegen ist es, einen Beitrag für die Gesundheit der Bevölkerung zu leisten. Fitnessstudios sind in erster Linie Gesundheitsanbieter. Unser Motto ist: Bewegung ist Gesundheit“, erklärt Präsident Armin Bonamico in einer Aussendung der Fachgruppe Fitness im Wirtschaftsverband hds „Wer Anabolika einnimmt, ist sich ganz bestimmt nicht der medizinischen und gesundheitlichen Folgen bewusst. Ethisch/moralisch ist die Einnahme von Anabolika ein Betrug, an sich selbst und gegenüber anderen. Schwarze Schafe müssen bestraft werden - Anbieter sowie Konsumenten“, so Bonamico abschließend.