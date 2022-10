Fachtagung: Mann und Frau erkranken anders

Frauen in der medizinischen Forschung bisher kaum berücksichtigt

Rollenbilder: Selbstwahrnehmung und Einschätzung des Fachpersonals

Digitale Medien beeinflussen Entwicklung

Über Gendermedizin im Bereich der psychischen Gesundheit wurde kürzlich im Rahmen einer vom Landesamt für Gesundheitsordnung organisierten Fachtagung diskutiert.„Wir wissen heute, dass die Erkenntnisse der Gendermedizin enormes Potenzial haben, um viele Krankheiten genauer diagnostizieren und besser behandeln zu können. Damit lassen sich langfristig wichtige Einsparungen im Gesundheitswesen erzielen, und das ist im Sinne aller“, betonte Landeshauptmann und Gesundheitslandesrat Arno Kompatscher in seinen Grußworten zu Beginn der Tagung, die von Rosmarie Oberhammer, Anästhesiologin und Intensivmedizinerin sowie Expertin für Gendermedizin moderiert wurde. In dieselbe Kerbe schlug auch die Fachärztin für Psychiatrie Rosina Manfredi: Gendersensible Medizin ermögliche es, Ressourcen gezielter und wirksamer einzusetzen.Die Tatsache, dass weibliche Zellen oder Testpersonen bei der Entwicklung und Erprobung von Medikamenten bis vor kurzem gar nicht berücksichtigt wurden – der Maßstab der meisten medizinischen Studien ist teilweise bis heute ein 75 Kilo schwerer, weißer, normalgewichtiger Mann – hat auch auf den Therapieerfolg von Psychopharmaka an Frauen mit wechselnden Hormonspiegeln und unterschiedlichsten Gewichtsklassen weitreichende Auswirkungen, wie Martin Bauer, klinischer Pharmakologe und Facharzt für Psychiatrie an der Medizinischen Universität Wien hervorhob. 2013 hat die italienische Arzneimittelagentur AIFA die pharmazeutischen Unternehmen dazu aufgerufen, für ihre Forschungen geschlechtsspezifisch aufgeschlüsselte Daten und geschlechtergerechte Modelle zu verwenden.Depressive Störungen werden in Südtirol fast doppelt so häufig bei Frauen diagnostiziert wie bei Männern, berichtete der Biostatiker Antonio Fanolla von der Landesbeobachtungsstelle für Gesundheit.Geschlechtshormone beeinflussen die Verfügbarkeit von Botenstoffen im Gehirn, aber auch eine unausgewogene Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau trägt zu einer vermehrten psychischen Belastung bei. Eine gute soziale Position, finanzielle Unabhängigkeit oder gesellschaftliche Anerkennung im Job wirken hingegen als Schutzfaktoren gegen Depressionen.Über den Einfluss vorherrschender Rollenbilder auf Diagnose und den Umgang mit psychischen Störungen sprach Verena Perwanger, Primaria des Psychiatrischen Dienstes Meran. Männern falle es schwerer, bei Depression Hilfe zu suchen. Dies könne eine korrekte Diagnose erschweren oder verzögern. Schließlich werde auch beim Fachpersonal die Tendenz beobachtet, „typisch weibliche“ oder „typisch männliche“ Erkrankungen häufiger beim entsprechenden Geschlecht zu diagnostizieren.Die Primaria der Kinder- und Jugendpsychiatrie Meran Donatella Arcangeli ging auf die verschiedenen psychischen Störungen im Entwicklungsalter ein. Dabei wies sie auch auf die oft unterschätzten Auswirkungen einer zu frühen und häufigen Nutzung digitaler Medien durch Kinder und Jugendliche auf die Entwicklung des Gehirns hin.Eine Berücksichtigung der Gender-Unterschiede bei Präventionsprogrammen forderte Carla Comacchio, Fachärztin für Psychiatrie und Dozentin an der Universität Verona. Es brauche einen differenzierten Ansatz bei Vorbeugungsprogrammen wie jenen gegen Missbrauch im Kindesalter oder häusliche Gewalt oder für die psychische Gesundheit in Schwangerschaft und nach der Geburt. Sigrid Lun, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie am Zentrum für psychische Gesundheit Brixen, befasste sich mit der Problematik der konstant hohen Anzahl an Femiziden.