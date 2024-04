Fahlburg: Lokalaugenschein der Baustelle

Im Bild: (von links) Vizebürgermeisterin Roswitha Kröss, Gemeindesekretärin Hella Innerhofer, Referent Christoph Holzner, Bürgermeister Christoph Matscher und Karin Dalla Torre.

Unter der Regie von Architekt Zeno Bampi arbeiten ausgesuchte Fachkräfte daran, die Burg schon bald in wahrlich altem Glanz erstrahlen zu lassen. Kultur-Landesrat Philipp Achammer kam gemeinsam mit der Landesdenkmalpflegerin Karin Dalla Torre zum Lokalaugenschein samt Firstfeier, empfangen von Bürgermeister Christoph Matscher an der Spitze einer Delegation der Gemeinde Tisens sowie den Mitgliedern des Vorstandes und der Gremien der Athesia Gruppe.Landesrat Achammer zeigte sich, wie auch die übrigen Baustellengäste, besonders von den Arbeiten am Dachstuhl beeindruckt, aber ebenso von der unglaublichen Fertigkeit der Ofensetzer, der Maurer und Bodenleger. Architekt Bampi, langjähriger Obmann der Unterlandler Freilichtspiele, verriet den Besuchern, wie viele tolle Geheimnisse er im Zuge der Sanierung dem alten Gemäuer schon entlockt hat und er wusste damit sichtlich zu begeistern.