Fake-Profile bewerben südtirolmobil-Produkte – Anzeige

Anzeige erstattet

In den vergangenen Wochen wurden im sozialen Netzwerk Facebook wiederholt betrügerische Fake-Accounts veröffentlicht, auf denen im Namen von südtirolmobil für kostenlose Jahresangebote einer südtirolmobil-Mobilcard geworben wird.Diese Accounts „Amministrazione del Trentino-Alto Adige“ beziehungsweise „Trasporto pubblico in Trentino-Alto Adige“ und zuletzt „Carta dei trasporti in Trentino-Alto Adige“ sind Fake-Accounts. Diese fordern die Nutzerinnen und Nutzer auf, einen Weblink anzuklicken. Dies sollte man auf keinen Fall tun!Alle Informationen über die öffentliche Mobilität beziehungsweise südtirolmobil-Angebote und südtirolmobil-Abonnements werden ausschließlich auf den offiziellen südtirolmobil-Kanälen (Webseite, Facebook und Instagram) veröffentlicht.Die STA – Südtiroler Transportstrukturen AG hat bereits Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Bozen erstattet. Die Fake-Accounts wurden Facebook gemeldet.