Fall Neumair: „Chi l'ha visto“ beschäftigt sich mit „Bozner Krimi“

Für die RAI-Sendung, die am Mittwochabend ausgestrahlt wurde, hatten die Reporter dem Sohn des Ehepaars wiederum einen Besuch abgestattet. Gegen den 30-jährigen Benno Neumair laufen wie berichtet Mordermittlungen.Auf die Frage, was mit seinen Eltern passiert sein könne, antwortete er, dass alles Mögliche passiert sein könne. Er hoffe vor allem, dass es sich um kein Gewaltverbrechen handle. Es könne allerhand passiert sein. Die Anschuldigungen und Spekulationen hätten ihn jedenfalls mitgenommen.Zu Wort kam diesmal auch die junge Frau aus Auer, bei der Benno Neumair in jener Nacht des 4. Jänner übernachtet haben soll. Sie halte ihn für unschuldig. „Es ist alles wie ein großer Alptraum“, erklärte sie. Auch sie stehe unter Schock: „Ich weiß nicht, was ich sagen soll“. Als der 30-jährige Benno Neumair bei ihr in Auer angekommen sei, an jenem Montagabend, habe er sehr ruhig gewirkt. Ihr sei nichts Verdächtiges aufgefallen. Gegen 5,6 Uhr, als sie noch geschlafen hatte, habe Neumair das Haus wieder verlassen.

