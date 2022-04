Farb-Angriff auf Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow

Foto: © ANSA / TELEGRAM

Dmitri Muratov selbst machten den Vorfall auf dem Telegrammkanal seiner Zeitung öffentlich.„Sie haben mich in dem Abteil mit Farbe und Aceton beworfen. Meine Augen brennen fürchterlich. Der ganze Wagen riecht nach Öl“, schrieb er in der Nachricht, die zusammen mit einem Foto gepostet wurde, auf dem er mit roter Farbe bedeckt ist, und einem weiteren, das das völlig verdreckte Abteil zeigt.Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier