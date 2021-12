Fast 44.000 Impfungen bis 17 Uhr

Allein in den Impfzentren in Bozen wurden 11.727 Personen geimpft.Die meisten Impfdosen wurden in der Messe Bozen (7218) verabreicht, gefolgt vom Impfzentrum in der neuen Klinik (2850) und der Universität Bozen (1659).In den Gesundheitsbezirken Meran, Brixen und Bruneck wurden im Impfzentrum Julia 1520 Impfungen, im Zentrum Don Bosco 1266 bzw. im Michael-Pacher-Haus 1290 durchgeführt.Der Sanitätsbetrieb richtet in einer Aussendung gemeinsam mit dem Land und dem Gemeindenverband einen Appell an jene, deren letzte Impfung zumindest vor 5 Monate verabreicht wurde und an jene, die sich bis jetzt noch nicht für die Impfung entschieden haben, das Impfangebot im Rahmen der Aktion „Südtirol impft“ zu nutzen und sich jetzt die Schutzimpfung zu holen.Bis 20 Uhr wird an diesem Wochenende noch geimpft.

fm