Fast 60 Prozent der ermordeten Frauen von Partner oder Ex-Partner getötet

45,9 Prozent der Morde wurden im Vorjahr innerhalb der Familie bzw. der Partnerschaft verübt. Diese Daten hat das staatliche Statistikinstitut Istat heute veröffentlicht.Noch eine weitere Zahl in der Statistik erschüttert: 58,8 Prozent der getöteten Frauen in Italien wurden Opfer eines Partners oder Ex-Partners (57,8 Prozent im Jahr 2020 und 61,3 Prozent im Jahr 2019).Im Allgemeinen sei die Zahl der Tötungsdelikte im Jahr 2021 leicht rückläufig: 303 waren es insgesamt (315 im Jahr 2019, 286 im Jahr 2020).In 184 Fällen handelt es sich bei den Opfern um Männer und in 119 Fällen um Frauen. 19,1 Prozent der Mordopfer sind Ausländer. Diese Zahl sei im Laufe der Zeit stabil geblieben, hat das Istat ermittelt: In den meisten Fällen (63,8 Prozent) betrafen diese Morde männliche Opfer.Bei den getöteten Italienern beträgt der Anteil der Männer 60 Prozent der Gesamtzahl. Die durch die organisierte Kriminalität verursachten Tötungsdelikte sind rückläufig: 23 waren es im Jahr 2021, was 7,6 Prozent der Gesamtzahl entspricht (29 im Jahr 2019 und 19 im Jahr 2020).