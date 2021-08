Feldthurns: Scooterfahrer bei Frontalcrash schwer verletzt

In Feldthurns ist es in in der vergangenen Nacht zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Gegen 23:20 Uhr stieß ein Mann aus Brixen, der mit seinem Leichtmotorrad in Richtung Latzfons unterwegs war, aus bisher ungeklärten Gründen frontal mit einem Pkw zusammen.Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Aufprall schwer. Sofort rückte das Weiße Kreuz der Sektion Klausen an und kümmerte sich um die Erstversorgung des Verletzten. Anschließend wurden dieser in das Krankenhaus von Brixen gebracht.Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri, die die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen haben. Die Freiwillige Feuerwehr Feldthurns kümmerte sich um die Aufräumarbeiten.

