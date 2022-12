Fercam zum Logistiker des Jahres ausgezeichnet

Für Fercam nahmen Dino Menichetti, Regional Manager und Vorsitzender der Fercam Echo Labs , und Marco De Vecchi, Logistics Sales Director, entgegen. - Foto: © Fercam

Das Projekt

Die Preisverleihung fand in Mailand im Rahmen der Feierlichkeiten zum 75. Gründungsjubiläum der Assologistica statt; für Fercam nahmen Dino Menichetti, Regional Manager und Vorsitzender der Fercam Echo Labs, einem 2021 gegründeten gemeinnützigen Sozialunternehmen der Fercam-Gruppe, das sich mit gezielten Kompensationsprojekten für mehr Nachhaltigkeit im Transport- und Logistikbereich einsetzt, und Marco De Vecchi, Logistics Sales Director, entgegen.Fercam hat im Rahmen seiner Strategie 2025 das Projekt „Sustainability 360°“ gestartet, das Maßnahmen und Initiativen für sämtliche Geschäftsbereiche umfasst und sich auf die ökologische und soziale Nachhaltigkeit der eigenen Unternehmenstätigkeit konzentriert, heißt es in einer Aussendung von Fercam.Dabei bewege man sich parallel auf mehreren Ebenen: „Ausgehend von den Unternehmenseinrichtungen, Gebäuden, Lager und Büros, die allesamt schrittweise für eine effiziente Nutzung der Ressourcen ausgestattet wurden bis hin zur Umrüstung der Fahrzeugflotte, die zunehmend mit umweltfreundlicheren Treibstoffen betrieben wird.“Für eine umfassende Herangehensweise gründete Fercam im Dezember 2021 außerdem das Sozialunternehmen Fercam Echo Labs, das durch den gezielten Aufbau von Netzwerken auch Synergieeffekte mit den ESG/CSR-Programmen seiner Partner schafft und sich mit gezielten Kompensationsprojekten für mehr Nachhaltigkeit im Transport- und Logistikbereich einsetzt, so die Aussendung.Fercam Echo Labs zielt darauf ab, über den eigenen Geschäftsbereich hinaus ein Netzwerk von gemeinnützigen sozial und ökologisch ausgerichteten Partnerschaften aufzubauen, vorzugsweise mit Organisationen, die vor Ort in den jeweiligen Einzugsgebieten der 61 nationalen Niederlassungen des Unternehmens tätig sind. „Das gemeinnützige Unternehmen Fercam Echo Labs handelt in der Überzeugung und im Bewusstsein, dass die Erreichung der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der UN-Agenda 2030 nur mittels eines technologischen und sozialen Fortschritts durch überzeugte und effiziente Zusammenarbeit möglich ist“, steht in der Aussendung.