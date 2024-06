Fernwärme Bozen: Ab 17. Juni Arbeiten zum Ausbau in Romstraße

Abwärme der Müllverwertungsanlage

Von September bis Dezember 2024 folgen die Arbeiten in der Dalmatienstraße im Abschnitt zwischen Romstraße und Teatro Cristallo. Weitere Ausbauarbeiten sind für das Jahr 2025 geplant, sie betreffen die Turinstraße, die Vicenza-/Valdagnostraße sowie die Romstraße zwischen Dalmatien-/Florenzstraße und Rombrücke, heißt es in einer Aussendung der Alperia Um noch mehr Haushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit Fernwärme versorgen zu können, baut Alperia Ecoplus, die Alperia Gesellschaft, die 7 Fernwärmesysteme in Südtirol betreibt, ihr Netz in Bozen kontinuierlich aus. Gebäude in den betroffenen Gebieten können nun an das Netz angeschlossen werden und von der nachhaltigen Wärme profitieren. Wird der Anschluss während der Verlegung des Hauptnetzes beantragt, können Interessenten von einem vergünstigten Anschlusspreis profitieren.Alperia nutzt zur Fernwärmeversorgung hauptsächlich die Abwärme der Müllverwertungsanlage in Bozen . Im Inneren des 40 Meter hohen Alperia Turms neben dem Fernheizwerk in Bozen Süd, wird das Wasser, das durch diese Abwärme erwärmt wird, gespeichert und bei Bedarf in das Fernwärmenetz eingespeist. Die in Kürze beginnenden Erweiterungsarbeiten sind ein weiterer wichtiger Schritt im Ausbauplan des Bozner Fernwärmenetzes.Informationen zum Anschluss an das Bozner Fernwärmenetz gibt es auf der Alperia-Website.