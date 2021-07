Feste: Teilnahme nur mit EU-Green Pass

Da Landeshauptmann Arno Kompatscher am heutigen Dienstag in Wien zu Besuch bei Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist, stellte seine Stellvertreterin Waltraud Deeg die Beschlüsse der Landesregierung vor.Es bleibt dabei: Auch weiterhin ist der EU-Green Pass Kriterium für die Teilnahme.Des Weiteren sollen für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren kostenlose Nasenflügeltests angeboten werden, die mit negativem Ergebnis ebenfalls teilnehmen dürfen.Für Chor- und Musikproben gilt weiterhin die Übergangsregelung, in der es auch weiterhin möglich ist, mittels Nasenflügeltest an den Proben teilzunehmen, auch für über 18-Jährige.„Ein Rundschreiben mit Präzisierungen wird in den kommenden Tagen an die ehrenamtlichen Vereine und Organisationen geschickt.“Die Nasenflügeltests sollen von den Organisationen und Vereinen selbst vor Ort durchgeführt werden, sie werden eine entsprechende Schulung erhalten.Wie es mit den Testzentren weitergeht, wurde am Dienstag noch nicht beschlossen: „Das werden wir noch mit dem Landeshauptmann klären, aber sie werden voraussichtlich demnächst in Ruhe und Ordnung geschlossen werden.“Weitere Punkte auf der Tagesordnung der Landesregierung drehten sich um die Kriterien für den Steuerausgleich für Grenzpendler, in Südtirol vor allem aus dem Vinschgau, eine verbesserte Stromversorgung nach Gröden sowie den Denkmalschutz.

