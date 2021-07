Feuerwehr Lana rettet Hund aus Schacht

Am Sonntagabend konnten die Wehrleute nämlich einen Hund retten, der von seinem Besitzer bereits seit mehreren Tagen vermisst wurde.Wie sich herausstellte, war der Vierbeiner in einer Obstwiese in einen Schacht gefallen.Mit speziellem Gerät konnte die Feuerwehr, die gegen 21 Uhr alarmiert wurde, den Hund schließlich aus seiner misslichen Lage befreien und ihn dann wohlbehalten und unverletzt dem glücklichen Besitzer übergeben.

