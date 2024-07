Unwetter auch im Unterland: Feuerwehren im Dauereinsatz

Foto: © FFW

Foto: © FFW

Heftige Regenfälle haben im Raum Freienfeld/Sterzing in der Nacht für mehrere Murenabgänge und Überflutete Keller und Wohnräume gesorgt.Das Hotel „Saxl“ wurde besonders stark getroffen: Keller, Heizraum, Wellnessbereich, Küche, Speißesaal und Magazin wurden mit Geröll und Schlamm verunreinigt. STOL hat berichtet. Auch am heutigen Freitagvormittag regnet es in weiten Teilen des Landes. Derzeit ist vor allem das Unterland von starken Niederschlägen betroffen, die Freiwilligen Feuerwehren stehen im Dauereinsatz.Betroffen sind vor allem Salurn, Neumarkt, Laag, Truden und Altrei. Bislang gibt es noch keine Berichte über große Schäden. Zahlreiche Keller sind überflutet.