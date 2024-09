Filmreifer Tresordiebstahl im Twenty: 3 Männer angezeigt

Rund 12.000 Euro erbeutet

Die Carabinieri haben bereits am 16. August die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen, nachdem ein Gastronom den Notruf 112 gewählt hatte: In der Nacht waren 2 Personen in sein Restaurant im Einkaufszentrum „Twenty“ eingebrochen und hatten den Tresor gestohlen.In akribischer Ermittlungsarbeit gelang es den Militärs zu rekonstruieren, was in dieser Nacht vorgefallen war: 2 Männer hatten eine der Eingangstüren des Einkaufszentrums aufgebrochen und sich Zugang zum Restaurant verschafft. Dort gelang es ihnen – wohl indem sie Gegenstände, die sie vor Ort fanden, als Werkzeuge benutzten – den Tresor sowie Elektronik zu stehlen.Anschließend brachten die Täter – es handelt sich laut Angaben der Carabinieri um ausländische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz – ihre Beute in die Wohnung eines 3. Komplizen, wo sie den Tresor aufbrachen und den Inhalt – rund 12.000 Euro – unter sich aufteilten.Bei der Auswertung des Videomaterials von Überwachungskameras in der Umgebung konnten die Carabinieri einen der Männer identifizieren, als er den gestohlenen Tresor mit seinem Fahrrad in die Nähe der Rombrücke brachte, um ihn dort in den Eisack zu schmeißen.Mit Hilfe der Wehrleute der Berufsfeuerwehr von Bozen wurde der Tresor kürzlich geborgen. Das Diebesgut blieb leider unauffindbar.Die 3 Männer wurden von den Carabinieri angezeigt und müssen sich nun vor den Justizbehörden verantworten.